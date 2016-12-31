Во время визита Президента Украины в Мариуполь состоится телемост
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с сенатором США Дж.Маккейном прибудут в Мариуполь на пост технического наблюдения Госпогранслужбы ориентировочно через полчаса, передает корреспондент УНН.
Стало известно, что состоится телемост с Славянском и Краматорском.
Кроме этого Президент вручит пограничникам более 10 американский снайперских винтовок AEROS, 6 разведывательных беспилотных авиационных комплексов украинского производства (всего 18 аппаратов, по 3 в комплексе, они прошли тендер наравне с другими компаниями, в т.ч. иностранными по цене и качеству; работают даже при радиоглушении сигнала), 6 единиц боевой бронетехники на базе автомобиля "Хаммер" и катер морской охраны "УМС-1000".
Напомним, как сообщал УНН, сегодня в Мариуполь приедет делегация сенаторов из США.