Під час відпочинку на Чернігівщині вибухнула граната: троє загиблих, один поранений

Так, відомо, що 30 липня, о 20.20, у селі Новий Биків Бобровицького району на вулиці біля приватного житлового будинку стався вибух невстановленого предмету (попередньо гранати). У результаті цього три особи загинули, а ще один громадянин отримав осколкові поранення, після чого його було доставлено до лікарняного закладу.

Попередньо встановлено, що загиблі та потерпілий спільно розпивали спиртні напої, під час чого стався вибух.

Наразі з’ясовуються інші обставини події.

Раніше, 26 липня, у Київському районі Харкова біля будівлі автомийки вибухнула граната.

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