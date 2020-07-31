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Під час відпочинку на Чернігівщині вибухнула граната: троє загиблих, один поранений

Під час відпочинку на Чернігівщині вибухнула граната: троє загиблих, один поранений

Київ • УНН

 • 14644 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У селищі в Чернігівській області під час вибуху гранати загинуло троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Чернігівської ОДА Андрія Прокопенко та джерела у правоохороних органах.

Так, відомо, що 30 липня, о 20.20, у селі Новий Биків Бобровицького району на вулиці біля приватного житлового будинку стався вибух невстановленого предмету (попередньо гранати). У результаті цього три особи загинули, а ще один громадянин отримав осколкові поранення, після чого його було доставлено до лікарняного закладу.

Попередньо встановлено, що загиблі та потерпілий спільно розпивали спиртні напої, під час чого стався вибух.

Наразі з’ясовуються інші обставини події.

Раніше, 26 липня, у Київському районі Харкова біля будівлі автомийки вибухнула граната.

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