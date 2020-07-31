Во время отдыха на Черниговщине взорвалась граната: трое погибших, один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В поселке в Черниговской области при взрыве гранаты погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко и источники в правоохранительных органах.
Так, известно, что 30 июля, в 20.20, в селе Новый Быков Бобровицкого района на улице возле частного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета (предварительно гранаты). В результате этого три человека погибли, а еще один гражданин получил осколочные ранения, после чего он был доставлен в больничное учреждение.
Предварительно установлено, что погибшие и пострадавший совместно распивали спиртные напитки, во время чего произошел взрыв.
Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия.
Ранее, 26 июля, в Киевском районе Харькова возле здания автомойки взорвалась граната.
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