Біля автомийки у Харкові вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Київському районі Харкова біля будівлі автомийки вибухнула граната. Про це повідомив керівник Слідчого управління ГУ НП України в Харківській області Сергій Чиж на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“До поліції від власника автомийки за адресою вулиця Глібівська, 1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні розбиті вікна, пошкоджений фасад та перед будівлею в землі утворена воронка. Вибухотехнічних управлінням оперативно та чітко встановлено, що вночі відбувся вибух ручної гранати РГД-5”, — написав Чиж.
За його словами, слідчі під процесуальним керівництвом встановлюють всі обставини та проводять розслідування за ч.4 ст.296 КК України.
Також в поліції Харківської області повідомляється, що в результаті події ніхто з громадян не постраждав.
Нагадаємо, на Харківщині викрили банду, яка утримувала чоловіка в заручниках та вимагала 20 тис. доларів.