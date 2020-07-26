Біля автомийки у Харкові вибухнула граната

“До поліції від власника автомийки за адресою вулиця Глібівська, 1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні розбиті вікна, пошкоджений фасад та перед будівлею в землі утворена воронка. Вибухотехнічних управлінням оперативно та чітко встановлено, що вночі відбувся вибух ручної гранати РГД-5”, — написав Чиж.

За його словами, слідчі під процесуальним керівництвом встановлюють всі обставини та проводять розслідування за ч.4 ст.296 КК України.

Також в поліції Харківської області повідомляється, що в результаті події ніхто з громадян не постраждав.

Нагадаємо, на Харківщині викрили банду, яка утримувала чоловіка в заручниках та вимагала 20 тис. доларів.