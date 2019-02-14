Під час вибуху в Ірані загинули 27 військових

"27 членів КВІР були вбиті і ще 13 поранені в результаті терористичної атаки", - йдеться в заяві, опублікованій підрозділом спецпризначення "Кудс" сухопутних військ КВІР.

У заяві звинувачуються "розвідувальні служби гегемоністської системи і сіонізм за підтримку атаки".

Як зазначає видання, "гегемоністська система" - фраза, зазвичай використовувана для позначення Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кількість загиблих через атаку смертника на південному сході Ірану зросла до 41. Як стало відомо, смертник на заповненому вибухівкою автомобілі скоїв напад на автобус з військовослужбовцями на дорозі між містами Захедан і Хаш.

Відповідальність за напад на революційну гвардію Ірану взяло угруповання Jaish al Adl.