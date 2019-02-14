При взрыве в Иране погибли 27 военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68900 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92240 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132909 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131964 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130759 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125521 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162350 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117866 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141457 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145298 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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При взрыве в Иране погибли 27 военных

При взрыве в Иране погибли 27 военных

Киев  •  УНН

 • 9326 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Число погибших военных в результате теракта в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана достигло 27 членов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Fars News.

"27 членов КСИР были убиты и еще 13 ранены в результате террористической атаки", - говорится в заявлении, опубликованном подразделением спецназначения "Кудс" сухопутных войск КСИР.

В заявлении обвиняются "разведывательные службы гегемонистской системы и сионизм за поддержку атаки".

Как отмечает издание, "гегемонистская система" - фраза, обычно используемая для обозначения Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее СМИ сообщали, что количество погибших из-за атаки смертника на юго-востоке Ирана выросло до 41. Как стало известно, смертник на напичканном взрывчаткой автомобиле совершил нападение на автобус с военнослужащими на дороге между городами Захедан и Хаш.

Ответственность за нападение на революционную гвардию Ирана взяла группировка Jaish al Adl.

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