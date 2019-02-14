При взрыве в Иране погибли 27 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Число погибших военных в результате теракта в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана достигло 27 членов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Fars News.
"27 членов КСИР были убиты и еще 13 ранены в результате террористической атаки", - говорится в заявлении, опубликованном подразделением спецназначения "Кудс" сухопутных войск КСИР.
В заявлении обвиняются "разведывательные службы гегемонистской системы и сионизм за поддержку атаки".
Как отмечает издание, "гегемонистская система" - фраза, обычно используемая для обозначения Соединенных Штатов и их союзников.
Ранее СМИ сообщали, что количество погибших из-за атаки смертника на юго-востоке Ирана выросло до 41. Как стало известно, смертник на напичканном взрывчаткой автомобиле совершил нападение на автобус с военнослужащими на дороге между городами Захедан и Хаш.
Ответственность за нападение на революционную гвардию Ирана взяла группировка Jaish al Adl.