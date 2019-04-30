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Під час Великодня на Миколаївщині зареєстровано 6 пожеж

Під час Великодня на Миколаївщині зареєстровано 6 пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час святкування Великодня, 28 квітня, у Миколаївській області сталось шість пожеж у приватному секторі. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.

“Протягом 28 квітня співробітники Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту шість разів залучались до гасіння пожеж у приватному секторі. Так, житлові будинки горіли у мкр. Варварівка м. Миколаєва та м. Вознесенськ. Вогнеборці Очаківського, Новобузького районів виїжджали на гасіння господарчих будівель. В свою чергу, у Миколаївському районі горів гараж, прибудований до житлового будинку, у Братському районі — дачний будинок”, — додають рятувальники.

Як зазначили у прес-службі, особливої уваги заслуговує пожежа, яка сталась у м. Миколаєві.

“Так, о 10:09 до Служби порятунку „101“ сповістили про пожежу житлового будинку на вул. Партизанській мкр. Варварівка. До місця виїхали відділення 2 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин... Рятувальниками встановлено, що горить перекриття будинку на площі 50 кв м. Вогнеборці о 10:24 пожежу локалізували, 10:46 — ліквідували, не допустивши розповсюдження вогню всередину приміщення. Причина пожежі наразі встановлюється”, — повідомили у прес-центрі.

Від ДСНС працювало 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Додатково залучались аварійна бригада ПАТ “Миколаївгаз” та карета швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у Миколаєві в один день горіли очерет та хвойна підстилка в різних районах міста.

Як повідомляв УНН, сьогодні ввечері на Рівненській АЕС відбулася пожежа, відключено 3 енергоблок.

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