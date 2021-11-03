Під час тренування на рингу помер очільник львівської федерації боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час проведення тренування у залі раптово помер очільник Львівської обласної федерації боксу, майстер спорту Богдан Бурда. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління молоді та спорту Львівської ОДА та обласного відділення НОК і федерації боксу міста Львова.
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У федерації вказали, що Богдан Бурда напередодні, "на 55-ому році життя несподівано і передчасно під час проведення тренування у стінах рідного залу в клубі "Шкіряна Рукавичка" пішов з життя".
Богдан Бурда помер під час боксерського тренування безпосередньо на рингу, поділилися у відділенні НОК України у Львівській області.
Левову частину свого життя він приствятив розвитку боксу на Львівщині: спочатку займався сам, успішно виступав на змаганнях державного й міжнарогодного рівня, тренував, а останні 10 років очолював обласну федерацію, додали в ОДА.
Нагадаємо
Благодійний боксерський бій завершився смертю спортсмена.