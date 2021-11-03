Во время тренировки на ринге умер глава львовской федерации бокса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время проведения тренировки в зале внезапно умер глава Львовской областной федерации бокса, мастер спорта Богдан Бурда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления молодежи и спорта Львовской ОГА, областного отделения НОК и федерации бокса города Львова.
Детали
В федерации отметили, что Богдан Бурда накануне "на 55-ом году жизни неожиданно и преждевременно во время проведения тренировки в стенах родного зала в клубе "Кожаная Перчатка" ушел из жизни".
Богдан Бурда умер во время боксерской тренировки непосредственно на ринге, поделились в отделении НОК Украины во Львовской области.
Львиную часть своей жизни он посвятил развитию бокса во Львовской области: сначала занимался сам, успешно выступал на соревнованиях государственного и межнационального уровня, тренировал, а последние 10 лет возглавлял областную федерацию, добавили в ОГА.
Напомним
Благотворительный боксерский бой завершился смертью спортсмена.