Во время тренировки на ринге умер глава львовской федерации бокса

Детали

В федерации отметили, что Богдан Бурда накануне "на 55-ом году жизни неожиданно и преждевременно во время проведения тренировки в стенах родного зала в клубе "Кожаная Перчатка" ушел из жизни".

Богдан Бурда умер во время боксерской тренировки непосредственно на ринге, поделились в отделении НОК Украины во Львовской области.

Львиную часть своей жизни он посвятил развитию бокса во Львовской области: сначала занимался сам, успешно выступал на соревнованиях государственного и межнационального уровня, тренировал, а последние 10 лет возглавлял областную федерацию, добавили в ОГА.

Напомним

Благотворительный боксерский бой завершился смертью спортсмена.