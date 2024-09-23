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Під час святкування Рош га-Шана комендантська година в Умані діятиме без змін - ОВА  

Під час святкування Рош га-Шана комендантська година в Умані діятиме без змін - ОВА  

Київ • УНН

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В Умані вже перебуває до 2 тисяч паломників-хасидів для святкування Рош га-Шана. Влада проводить роз'яснювальні роботи щодо безпеки та дотримання комендантської години, очікується посилений безпековий режим.

В Умань Черкаської області вже прибуло до 2 тисяч паломників-хасидів для святкування Рош га-Шана. Для паломників проводять розʼяснювальні роботи щодо заходів безпеки та дотримання комендантської години. Про це розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Тривають планові дії Черкаської ОВА та правоохоронних органів щодо підготовки до прибуття паломників. Станом на зараз, в Умані перебуває від 1,5 до 2 тисяч паломників, в основному це жінки та діти. Очікуємо ріст прибуття з 29 вересня", - розповів Табурець.

За його словами, вже завтра починається посилений безпековий режим, але місто повністю готове до свята Рош га-Шана.

"До району, де буде проходити святкування, можна потрапити через 2-4 місця, де буде проводитись посилена перевірка", - додав начальник Черкаської ОВА.

На питання, скільки цьогоріч очікується хасидів на святкування Табурець відповів: "Поки що важко сказати, скільки їх буде. Знаємо, що певні "моменти" пройшли в Молдові, де багато паломників здійснювали перетин кордону через неї".

Він наголосив, що з паломниками проводять розʼяснювальні роботи, щодо заходів безпеки та дотримання комендантської години. 

"Ми провели роботу, щоб вони реагували на тривогу та щоб не порушували комендантську годину, адже спрощуватись вона не буде", - наголосив Табурець.

Нагадаємо 

В Умані Черкаської області запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом через прибуття паломників-хасидів на Рош га-Шана. При цьому вже прибуло понад 1500 паломників.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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