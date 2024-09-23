Во время празднования Рош ха-Шана комендантский час в Умани будет действовать без изменений - ОВА
Киев • УНН
В Умани уже находится до 2 тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана. Власти проводят разъяснительные работы по безопасности и соблюдению комендантского часа, ожидается усиленный режим безопасности.
В Умань Черкасской области уже прибыло до 2 тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана. Для паломников проводят разъяснительные работы по мерам безопасности и соблюдению комендантского часа. Об этом рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире телемарафона, передает УНН.
"Продолжаются плановые действия Черкасской ОГА и правоохранительных органов по подготовке к прибытию паломников. По состоянию на сейчас, в Умани находится от 1,5 до 2 тысяч паломников, в основном это женщины и дети. Ожидаем рост прибытия с 29 сентября", - рассказал Табурец.
По его словам, уже завтра начинается усиленный режим безопасности, но город полностью готов к празднику Рош ха-Шана.
"В район, где будет проходить празднование, можно попасть через 2-4 места, где будет проводиться усиленная проверка", - добавил начальник Черкасской ОГА.
На вопрос, сколько в этом году ожидается хасидов на празднование Табурец ответил: "Пока трудно сказать, сколько их будет. Знаем, что определенные "моменты" прошли в Молдове, где многие паломники осуществляли пересечение границы через нее".
Он отметил, что с паломниками проводят разъяснительные работы по мерам безопасности и соблюдению комендантского часа.
"Мы провели работу, чтобы они реагировали на тревогу и чтобы не нарушали комендантский час, ведь упрощаться он не будет", - отметил Табурец.
Напомним
В Умани Черкасской области заработал особый режим въезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников-хасидов на Рош ха-Шана. При этом уже прибыло более 1500 паломников.