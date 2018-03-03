Під час сутичок під парламентом постраждало 7 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Під час проведення слідчих дій та заходів зі звільнення проїзду на вулиці Грушевського у центрі столиці між представниками правоохоронних органів та мешканцями наметового містечка виникли сутички, внаслідок чого постраждали 7 правоохоронців. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.
“Результатом перешкоджанню законних дій поліцейських стала госпіталізація семи працівників Нацполіції з ушкодженнями різного ступеню тяжкості: двоє правоохоронців — легкого та п’ятеро — середнього. За попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи та забої кінцівок”, — йдеться в повідомлені.
Усі відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
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