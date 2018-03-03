Во время столкновений под парламентом пострадали 7 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения, в результате чего пострадали 7 правоохранителей. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
"Результатом препятствия законных действий полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое полицейских - легкой и пятеро - средней. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", - говорится в сообщении.
Все сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним утром 3 марта во зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.
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