Під час сутичок під парламентом постраждали журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Щонайменше до трьох журналістів застосовано силу правоохоронцями під час сьогоднішнього штурму наметового містечка під парламентом. Про це в мережі Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко, передає УНН.
“Щонайменше до трьох журналістів застосовано силу правоохоронцями під час сьогоднішнього штурму наметового містечка під парламентом. Зокрема, проти кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка застосовано газовий балончик, журналіста ГромадськеТБ Богдана Кутєпова ударили ногою. А репортера видання Інсайдер Влада Красінського грубо виштовхують щитами з місця події. Кожен журналіст представлявся, мав журналістське посвідчення і був озброєний лише професійним репортерським обладнанням”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Поліція під ВР знайшла “коктейлі Молотова”, п’ять димових мін і дев’ять гранат.
Крім того, під час проведення слідчих дій та заходів зі звільнення проїзду на вулиці Грушевського у центрі столиці між представниками правоохоронних органів та мешканцями наметового містечка виникли сутички, внаслідок чого постраждали 7 правоохоронців.