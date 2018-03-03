Во время столкновений под парламентом пострадали журналисты

"По меньшей мере к трем журналистам была применена сила правоохранителями во время сегодняшнего штурма палаточного городка под парламентом. В частности, против корреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко применен газовый баллончик, журналиста ГромадськеТБ Богдана Кутепова ударили ногой. А репортера издания Инсайдер Влада Красинского грубо выталкивают щитами с места происшествия. Каждый журналист представлялся, имел журналистское удостоверение и был вооружен только профессиональным репортерским оборудованием", - говорится в сообщении.

Напомним утром 3 марта во зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок .

Полиция под ВР нашла "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат .

Кроме того, во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения, в результате чего пострадали 7 правоохранителей .