Під час судового засідання на Хмельниччині підсудний поранив собі руку
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Інцидент стався у судовій залі Шепетівського міськрайсуду на Хмельниччині. Підозрюваний у скоєнні вбивства чоловік, якого конвой привіз на суд з Тернопільщини, намагався публічно скоїти суїцид шляхом пошкодження вени руки. Про це повідомила кореспонденту УНН прес-секретар Апеляційного суду Хмельницької області Наталія Совва.
Як повідомила УНН Н.Совва, чоловік штрикнув собі в руку авторучкою.
"Для надання меддопомоги у судовому засіданні було оголошено перерву. Медики "швидкої" зупинили кровотечу і надали меддопомогу. Наразі судове засідання продовжується. Чоловіка підозрюють у вбивстві", - розповіла Н.Совва.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, співробнітник СБУ покінчив життя самогубством.