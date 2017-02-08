Во время судебного заседания в Хмельницкой области подсудимый ранил себе руку
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Инцидент произошел в зале Шепетовского горрайонного суда в Хмельницкой области. Подозреваемый в совершении убийства мужчина, которого конвой привез на суд из Тернопольской области, пытался публично совершить суицид путем повреждения вены руки. Об этом сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь Апелляционного суда Хмельницкой области Наталья Совва.
Как сообщила УНН Н.Совва, мужчина ударил в руку авторучкой.
"Для оказания медпомощи в судебном заседании был объявлен перерыв. Медики "скорой" остановили кровотечение и оказали медпомощь. Сейчас судебное заседание продолжается. Мужчину подозревают в убийстве", - рассказала Н.Совва.
Напомним, как сообщал УНН, сотрудник СБУ покончил жизнь самоубийством.