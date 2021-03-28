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Під час суботніх протестів у Білорусі затримали близько 250 людей

Під час суботніх протестів у Білорусі затримали близько 250 людей

Київ • УНН

 • 18029 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Білоруські силовики 27 березня затримали на акціях протесту в країні близько 250 людей. За даними правозахисного центру “Вясна”, йдеться про щонайменше 245 затриманих, передає УНН.

Що відомо

МВС Білорусі раніше в суботу повідомляло про понад сотню затриманих — “за порушення громадського порядку”. У відомстві втім заявили, що по країні “не зафіксовано жодного несанкціонованого масового заходу”.

Правозахисники кажуть, що більшість затримань відбулися у столиці Мінську, в руки силовиків потрапили і п’ятеро журналістів — до вечора їх відпустили.

Організатори протесту планували акції протесту в центрі Мінська, але через значну присутність силовиків і оточення вулиць закликали прихильників збиратися у дворах і прилеглих вулицях біля площі Якуба Коласа.

На фото і відео з центру Мінська упродовж дня було видно військові машини, поліцейські фургони і перекриті вулиці. За повідомленнями, силовики затримували людей у випадковому порядку і вели у автозаки. Також були помічені проурядові демонстранти, які розмахують прапорами з автомобілів.

Акції в Мінську 27 березня

У білоруській столиці в суботу проходили “перші протести білоруської весни”. Точкою остаточного збору була оголошена площа Бангалор, початок був.

Ситуація в Білорусі

Акції протесту проходять в Білорусі з 9 серпня минулого року, коли відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.

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