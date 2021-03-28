Во время субботних протестов в Беларуси задержали около 250 человек

Что известно

МВД Беларуси ранее в субботу сообщало о более сотни задержанных — “за нарушение общественного порядка”. В ведомстве впрочем заявили, что по стране “не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия”.

Правозащитники говорят, что большинство задержаний произошли в столице Минске, в руки силовиков попали и пятеро журналистов — к вечеру их отпустили.

Организаторы протеста планировали акции протеста в центре Минска, но из-за значительного присутствия силовиков и окружения улиц призвали сторонников собираться во дворах и прилегающих улицах возле площади Якуба Коласа.

На фото и видео из центра Минска в течение дня было видно военные машины, полицейские фургоны и перекрыты улицы. По сообщениям, силовики задерживали людей в случайном порядке и вели в автозаки. Также были замечены проправительственные демонстранты, размахивают флагами из автомобилей.

Акции в Минске 27 марта

В белорусской столице в субботу проходили “первые протесты белорусской весны”. Точкой окончательного сбора была объявлена площадь Бангалор, начало было.

Ситуация в Беларуси

Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.

Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановська, которая не признала результаты. Массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. На данный момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает восстановить весной масштабные митинги.