Під час стрілянини у передмісті Лос-Анджелеса загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Щонайменше одна людина загинула і двоє постраждали при стрілянині в передмісті Лос-Анджелеса Вілмінгтоні. Про це в середу повідомив телеканал NBC з посиланням на поліцію Лос-Анджелеса, передає УНН.
За даними телеканалу, загинула молода дівчина. Постраждалі - чоловік і жінка - були доставлені в лікарню.
В даний час поліція веде пошуки стрільця.
Нагадаємо, через стрілянину в метро Сіетла одна людина загинула, двоє поранені.
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