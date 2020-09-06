Під час спроби зупинити власну автівку жінку насмерть притисло до дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Хмельницькій області під час спроби зупинити власну автівку загинула жінка, яку притисло до дерева. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у регіоні, передає УНН.
“6 вересня о 14:43 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що в селі Коров’є Теофіпольського району Хмельницької області трапилася дорожньо-транспортна пригода”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місті аварії рятівники запобігли загорянню та витягнули з кювету пошкоджену машину.
“Як з’ясувалося, водійка не поставила автомобіль на передачу, та він почав котитися, при спробі зупини машину, її притисло до дерева. Ще до прибуття рятувальників потерпілу звільнили з металевої пастки люди та передали її працівникам швидкої, які констатували смерть 47-річної жінки”, — повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, раніше у Хмельницькій області зіткнулися дві автівки, є постраждалі.