При попытке остановить собственную машину женщину насмерть прижало к дереву
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Хмельницкой области при попытке остановить собственную машину погибла женщина, которую прижало к дереву. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
“6 сентября в 14:43 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что в селе Коровье Теофипольского района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте аварии спасатели предотвратили возгорание и вытащили из кювета поврежденную машину.
“Как выяснилось, водитель не поставила автомобиль на передачу, и он начал катиться, при попытке остановить машину, ее прижало к дереву. Еще до прибытия спасателей потерпевшую освободили из металлической ловушки люди и передали ее работникам скорой, которые констатировали смерть 47-летней женщины”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, ранее в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.