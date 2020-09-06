При попытке остановить собственную машину женщину насмерть прижало к дереву

“6 сентября в 14:43 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что в селе Коровье Теофипольского района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии спасатели предотвратили возгорание и вытащили из кювета поврежденную машину.

“Как выяснилось, водитель не поставила автомобиль на передачу, и он начал катиться, при попытке остановить машину, ее прижало к дереву. Еще до прибытия спасателей потерпевшую освободили из металлической ловушки люди и передали ее работникам скорой, которые констатировали смерть 47-летней женщины”, — сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, ранее в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.