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Під час сесії з міськради Миколаєва евакуювали людей через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час сесії Миколаївської міської ради з будівлі евакуювали людей через повідомлення про замінування. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Миколаївській області.

"На даний час відпрацьовується сигнал. Людей вивели, працюють кінологи і вибухотехнічна служба", - повідомили у прес-службі обласної поліції.

Додамо, 16 листопада з 10:00 у Миколаївській міськраді мала проходити сесія.

Нагадаємо, близько 400 осіб евакуювали із залізничного вокзалу у Львові.

Українські Національні Новини

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