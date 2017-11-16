Під час сесії з міськради Миколаєва евакуювали людей через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час сесії Миколаївської міської ради з будівлі евакуювали людей через повідомлення про замінування. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Миколаївській області.
"На даний час відпрацьовується сигнал. Людей вивели, працюють кінологи і вибухотехнічна служба", - повідомили у прес-службі обласної поліції.
Додамо, 16 листопада з 10:00 у Миколаївській міськраді мала проходити сесія.
Нагадаємо, близько 400 осіб евакуювали із залізничного вокзалу у Львові.