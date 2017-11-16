Во время сессии из горсовета Николаева эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время сессии Николаевского городского совета из здания эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.
"В настоящее время отрабатывается сигнал. Людей вывели, работают кинологи и взрывотехническая служба", - сообщили в пресс-службе областной полиции.
Добавим, 16 ноября с 10 часов в Николаевском горсовете должна была проходить сессия.
Напомним, около 400 человек эвакуировали с железнодорожного вокзала во Львове.