Во время сессии из горсовета Николаева эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

"В настоящее время отрабатывается сигнал. Людей вывели, работают кинологи и взрывотехническая служба", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Добавим, 16 ноября с 10 часов в Николаевском горсовете должна была проходить сессия.

Напомним, около 400 человек эвакуировали с железнодорожного вокзала во Львове.