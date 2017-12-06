Під час розшуку М.Саакашвілі активісти провокували поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час заходів з розшуку та затримання М.Саакашвілі учасники протесту чинили опір, жоден з мітингарів не затриманий. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"Вранці на виконання доручення Генеральної прокуратури України поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання М. Саакашвілі. Активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців. У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців," - йдеться в повідомленні
Також у поліції зазначили, що "на цей час нікого з учасників акції не затримували".
Нагадаємо, Києві відбулась спроба штурму наметового містечка Саакашвілі.