Во время розыска Саакашвили активисты провоцировали полицию

"Утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной Радой Украины усилены наряды правоохранителей", - говорится в сообщении

Также в полиции отметили, что "в настоящее время никого из участников акции не задерживали".

Напомним, Киеве состоялась попытка штурма палаточного городка Саакашвили.