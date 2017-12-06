Во время розыска Саакашвили активисты провоцировали полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время мероприятий по розыску и задержанию М.Саакашвили протестующие оказали сопротивление, ни один из митингующих не задержан. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной Радой Украины усилены наряды правоохранителей", - говорится в сообщении
Также в полиции отметили, что "в настоящее время никого из участников акции не задерживали".
Напомним, Киеве состоялась попытка штурма палаточного городка Саакашвили.