Під час розмови Д.Трамп і В.Путін порушили основні аспекти кризи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін порушили основні аспекти кризи в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
“Порушені також основні аспекти кризи в Україні. Умовлено налагодити партнерську співпрацю з всіх цих і інших напрямів”, — йдеться в повідомленні.
Також президенти докладно обговорили актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, ситуацію на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова.
Як повідомляв УНН, відомі подробиці телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі.