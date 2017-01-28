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Під час розмови Д.Трамп і В.Путін порушили основні аспекти кризи в Україні

Під час розмови Д.Трамп і В.Путін порушили основні аспекти кризи в Україні

Київ • УНН

 • 10899 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін порушили основні аспекти кризи в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.

“Порушені також основні аспекти кризи в Україні. Умовлено налагодити партнерську співпрацю з всіх цих і інших напрямів”, — йдеться в повідомленні.

Також президенти докладно обговорили актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, ситуацію на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова.

Як повідомляв УНН, відомі подробиці телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі.

Українські Національні Новини

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