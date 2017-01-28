Во время разговора Д.Трамп и В.Путин затронули основные аспекты кризиса в Украине

"Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем и другим видам", - говорится в сообщении.

Также президенты подробно обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуации вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

Как сообщал УНН, известны подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи .