Во время разговора Д.Трамп и В.Путин затронули основные аспекты кризиса в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин затронули основные аспекты кризиса в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем и другим видам", - говорится в сообщении.
Также президенты подробно обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуации вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.
Как сообщал УНН, известны подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи .