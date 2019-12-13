Під час реконструкції причалу у Чорноморську привласнили 40 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. СБУ блокувала систематичне розкрадання державних коштів у розмірах 40 млн гривень під час модернізації стратегічних об'єктів у морських портах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Cпільно з Державним бюро розслідувань СБУ викрила посадових осіб Міністерства інфраструктури та підприємств зі сфери його управління у заволодінні фінансами під час реконструкції морського причалу в Чорноморську", - сказано у повідомленні.
Співробітники СБУ встановили, що чиновники міністерства у 2018 році сприяли укладанню угоди зі столичною фірмою на виконання ремонтних робіт на 88 мільйонів гривень. Тоді ж половину цієї суми підрядник перевів кільком фіктивним іноземним структурам за начебто придбання будівельних матеріалів.
Зрештою ремонтні роботи так і не було розпочато, а кошти, перераховані за кордон, осіли на офшорних рахунках учасників оборудки.
У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, на території державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та у його підрозділах в Одесі і в Чорноморському морському порту.
Правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують причетність посадовців до привласнення бюджетних коштів. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, СБУ проводить слідчі дії в Одеській міській раді.