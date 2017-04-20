Під час протестів у Венесуелі вбито підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Під час масових протестів у Венесуелі в середу, 19 квітня, від пострілу в голову загинув 17-річний учасник демонстрації, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Під час масових протестів у Венесуелі в середу, 19 квітня, від пострілу в голову загинув 17-річний учасник демонстрації проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі. Його смерть підтвердили в лікарні, куди він був доставлений для операції після важкого поранення”, — йдеться в повідомленні.
За деякими даними, юнак не мав наміру брати участь у акції, а лише знаходився в безпосередній близькості від групи опозиційних демонстрантів.
Як повідомляв УНН, 16 квітня у Венесуелі в місті Лос-Текес затримано 30 осіб за безлади під час акцій протесту.