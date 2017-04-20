Во время протестов в Венесуэле убит подросток

“Во время массовых протестов в Венесуэле в среду, 19 апреля, от выстрела в голову погиб 17-летний участник демонстрации против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Его смерть подтвердили в больнице, куда он был доставлен для операции после тяжелого ранения”, — говорится в сообщении.

По некоторым данным, юноша не собирался участвовать в акции, а лишь находился в непосредственной близости от группы оппозиционных демонстрантов.

Как сообщал УНН, 16 апреля в Венесуэле в Лос-Текес задержаны 30 человек за беспорядки во время акций протеста.