Під час пожежі в ТРЦ у Рівному на вулицю вивели десятки дітей

“30 грудня о 15 год. 02 хв. у м. Рівне по вул. Київська, 67А в підвальному приміщені триповерхової будівлі ТРЦ „Арена“ виникла пожежа. О 15 год. 30 хв. пожежу ліквідовано на площі 20 м2. Жертв та постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що на свіже повітря було виведено 53 особи, з них 30 дітей.

Нагадаємо, раніше, в ніч на 30 грудня, у Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу зовнішнього стрічкового конвеєра зернового терміналу.