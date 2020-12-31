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Під час пожежі в ТРЦ у Рівному на вулицю вивели десятки дітей

Київ • УНН

 • 10647 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під час гасіння пожежі в ТРЦ "Арена" у Рівному надзвичайники вивели на вулиці 53 особи, з них 30 - діти. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Під час пожежі в ТРЦ у Рівному на вулицю вивели десятки дітей

“30 грудня о 15 год. 02 хв. у м. Рівне по вул. Київська, 67А в підвальному приміщені триповерхової будівлі ТРЦ „Арена“ виникла пожежа. О 15 год. 30 хв. пожежу ліквідовано на площі 20 м2. Жертв та постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що на свіже повітря було виведено 53 особи, з них 30 дітей.

Нагадаємо, раніше, в ніч на 30 грудня, у Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу зовнішнього стрічкового конвеєра зернового терміналу.

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