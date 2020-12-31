Во время пожара в ТРЦ в Ровно на улицу вывели десятки детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во время тушения пожара в ТРЦ “Арена” в Ровно чрезвычайники вывели на улицы 53 человека, из них 30 — дети. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“30 декабря в 15 час. 02 мин. в г. Ровно по ул. Киевская, 67А в подвальном помещении трехэтажного здания ТРЦ „Арена“ возник пожар. В 15 ч. 30 мин. пожар ликвидирован на площади 20 м2. Жертв и пострадавших нет”, — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что на свежий воздух были выведены 53 человека, из них 30 детей.
Напомним, ранее, в ночь на 30 декабря в Николаеве пожарные ликвидировали пожар внешнего ленточного конвейера зернового терминала.