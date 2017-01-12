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Під час пожежі в п’ятиповерхівці Івано-Франківська постраждала дитина

Під час пожежі в п’ятиповерхівці Івано-Франківська постраждала дитина

Київ • УНН

 • 6674 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Під час пожежі в п’ятиповерхівці на вулиці Сухомлинського в Івано-Франківську постраждало двоє осіб, одна з них дитина. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

Загорання сталося в Івано-Франківську на вулиці Сухомлинського у квартирі першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку.

На місці пожежі вогнеборці врятували 7 осіб (з них 5 дітей) та вивели на свіже повітря 9 осіб.

В лікувальні заклади доправили двох осіб (1 дитина,1 дорослий). Стан госпіталізованих середньої важкості.

Причина пожежі наразі встановлюється.

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