Під час пожежі в п’ятиповерхівці Івано-Франківська постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Під час пожежі в п’ятиповерхівці на вулиці Сухомлинського в Івано-Франківську постраждало двоє осіб, одна з них дитина. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Загорання сталося в Івано-Франківську на вулиці Сухомлинського у квартирі першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку.
На місці пожежі вогнеборці врятували 7 осіб (з них 5 дітей) та вивели на свіже повітря 9 осіб.
В лікувальні заклади доправили двох осіб (1 дитина,1 дорослий). Стан госпіталізованих середньої важкості.
Причина пожежі наразі встановлюється.