Во время пожара в пятиэтажке в Ивано-Франковске пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Во время пожара в пятиэтажке на улице Сухомлинского в Ивано-Франковске пострадали два человека, один из них ребенок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Возгорание произошло в Ивано-Франковске на улице Сухомлинского в квартире первого этажа пятиэтажного жилого дома.
На месте пожара пожарные спасли 7 человек (из них 5 детей) и вывели на свежий воздух 9 человек.
В лечебные учреждения доставили двух человек (1 ребенок, 1 взрослый). Состояние госпитализированных средней тяжести.
Причина пожара устанавливается.