Під час пожежі в Хмельницькому загинув безхатченко
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. У підвальному приміщенні багатоповерхівки, що на Проспекті Миру, сталася пожежа. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції міста Хмельницький.
Рятувальники загасили пожежу за лічені хвилини. На місці події виявлено тіло чоловіка.
За попередньою версією правоохоронців, чоловік без певного місця проживання, курив у подвалі на матраці. Внаслідок загоряння і задимлення, людина загинула.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, двоє чоловіків загинули під час пожежі на Житомирщині 6 січня.