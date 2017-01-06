Во время пожара в Хмельницком погиб бездомный
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. В подвальном помещении многоэтажки, что на Проспекте Мира, произошел пожар. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города Хмельницкий.
Спасатели потушили пожар за считанные минуты. На месте происшествия обнаружено тело мужчины.
По предварительной версии правоохранителей, мужчина без определенного места жительства, курил в подвале на матрасе. Вследствие возгорания и задымления, погиб.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, двое мужчин погибли во время пожара в Житомирской области 6 января.