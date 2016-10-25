Під час пожежі в деревообробному цеху на Закарпатті загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Під час пожежі в деревообробному цеху у Воловецькому районі на Закарпатті загинув 53-річний чоловік. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Закарпатській області.
О 06:39 до Служби порятунку “101” повідомили про пожежу в деревообробному цеху в селі Завадка (урочище Мочар) Воловецького району.
До місця події направили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки. Через велику задимленість також працювало дві ланки газодимозахисної служби.
Під час ліквідації пожежі всередині тимчасово недіючого цеху вогнеборці виявили тіло 53-річного чоловіка.
Внаслідок загоряння вогонь знищив декілька віконних рам та 60 кв. м крівлі. Загальна площа пожежі складала близько 500 кв. м. Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюють правоохоронці.