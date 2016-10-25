Во время пожара в деревообрабатывающем цехе на Закарпатье погиб человек

В 6:39 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в деревообрабатывающем цехе в селе Завадка (урочище Мочар) Воловецкого района.

К месту происшествия направили 15 спасателей и 3 единицы техники. Из-а большой задымленности также работало два звена газодымозащитной службы.

Во время ликвидации пожара внутри временно недействующего цеха пожарные обнаружили тело 53-летнего мужчины.



В результате возгорания огонь уничтожил несколько оконных рам и 60 кв. м кровли. Общая площадь пожара составляла около 500 кв. м. Причина пожара и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители.