Під час пожежі у спа-салоні в Китаї загинуло 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Щонайменше 18 осіб загинуло внаслідок пожежі у спа-салоні в Китаї, ще двоє отримали травми, передає УНН з посиланням на People’s Daily.
“Щонайменше 18 людей загинуло, двоє отримали травми внаслідок пожежі у спа-салоні, що у східній провінції Чжецзян, у неділю вдень. Дехто з тих, хто опинився у пастці в будівлі, намагалися врятуватися, вистрибуючи з вікон”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у китайському парку атракціонів в місті Чунцин на південному заході країни загинула 13-річна дівчинка, яка впала з атракціону.