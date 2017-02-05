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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Під час пожежі у спа-салоні в Китаї загинуло 18 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Щонайменше 18 осіб загинуло внаслідок пожежі у спа-салоні в Китаї, ще двоє отримали травми, передає УНН з посиланням на People’s Daily.

Під час пожежі у спа-салоні в Китаї загинуло 18 людей

“Щонайменше 18 людей загинуло, двоє отримали травми внаслідок пожежі у спа-салоні, що у східній провінції Чжецзян, у неділю вдень. Дехто з тих, хто опинився у пастці в будівлі, намагалися врятуватися, вистрибуючи з вікон”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у китайському парку атракціонів в місті Чунцин на південному заході країни загинула 13-річна дівчинка, яка впала з атракціону.

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