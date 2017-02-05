Во время пожара в спа-салоне в Китае погибли 18 человек

"По меньшей мере 18 человек погибли, двое получили травмы в результате пожара в спа-салоне, что в восточной провинции Чжэцзян, в воскресенье днем. Некоторые из тех, кто оказался в ловушке в здании, пытались спастись, выпрыгивая из окон", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибли 13-летняя девочка, которая упала с аттракциона.