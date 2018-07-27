Під час пожежі у Краматорську постраждали двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Пожежа сталася в одному з будинків у Краматорську, внаслідок якої постраждали двоє дітей. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області, передає УНН.
"27 липня о 10:56 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на вул. Надії Курченко у м. Краматорськ Донецької області", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що займання сталося у квартирі на 3-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. У ході проведення розвідки вогнеборці виявили на підлозі 10-річного хлопчика та 8-річну дівчинку. Діти були непритомні. Рятувальники винесли дітей на свіже повітря та передали їх представникам швидкої допомоги.
"Постраждалих було госпіталізовано до реанімаційного відділення ДТМО м. Краматорська із попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" у важкому стані", - зазначили у ДСНС.
Рятувальники локалізували пожежу об 11:20 та ліквідували об 11:30. Нині причина виникнення займання та завдані нею збитки встановлюються.
Нагадаємо, під час пожежі у житловому будинку в Хмельницькому загинула дворічна дитина.