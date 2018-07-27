При пожаре в Краматорске пострадали двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Пожар произошел в одном из домов в Краматорске, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает УНН.
"27 июля в 10:56 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на ул. Надежды Курченко в г. Краматорск Донецкой области", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что возгорание произошло в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе проведения разведки пожарные обнаружили на полу 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети были без сознания. Спасатели вынесли детей на свежий воздух и передали их представителям скорой помощи.
"Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение ДТМО г. Краматорска с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" в тяжелом состоянии", - отметили в ГСЧС.
Спасатели локализовали пожар в 11:20 и ликвидировали в 11:30. Сейчас причина возникновения возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.
Напомним, во время пожара в жилом доме в Хмельницком погиб двухлетний ребенок.