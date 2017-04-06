Під час повені у Міссісіпі затопило шосе - аерозйомка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На відео, знятому з квадрокоптера, видно наслідки повені у штаті Міссісіпі, США. Шосе затоплено вже кілька днів внаслідок тривалих злив. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
За інформацією місцевої влади, шосе №80 у Міссісіпі наразі перекрите, ним неможливо рухатись транспортом.
Затоплення кількох кілометрів швидкісної дороги сталося внаслідок сильних злив, які прийшли на південний схід США цього тижня.
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Зазначимо, внаслідок штормів та сильних злив у Міссісіпі загинули 5 людей, які провалилися з проїжджої частини у течію, спричинену затопленням.
В іншому південному штаті, Джорджії, сильний торнадо викорчував дерева та залишив без електроенергії кілька населених пунктів. Подібна погодна ситуація спостерігається в Алабамі та Південній Кароліні, де випав град, розміром з бейсбольний м'яч.