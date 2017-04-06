Во время наводнения в Миссисипи затопило шоссе - аэросъемка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На видео, снятом с квадрокоптера, видны последствия наводнения в штате Миссисипи, США. Шоссе затоплены уже несколько дней в результате продолжительных ливней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
По информации местных властей, шоссе №80 в Миссисипи пока перекрыто, по нему невозможно передвигаться транспортом.
Затопление нескольких километров скоростной дороги произошло в результате сильных ливней, которые пришли на юго-восток США на этой неделе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наводнение после циклона "Дебби" забрала жизни двух австралиек
Отметим, в результате штормов и сильных ливней в Миссисипи погибли 5 человек, которые провалились с проезжей части в течение, вызванное затоплением.
В другом южном штате, Джорджии, сильный торнадо выкорчевал деревья и оставил без электроэнергии несколько населенных пунктов. Подобная погодная ситуация наблюдается в Алабаме и Южной Каролине, где выпал град размером с бейсбольный мяч.