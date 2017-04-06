Во время наводнения в Миссисипи затопило шоссе - аэросъемка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57677 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106443 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163778 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118870 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113806 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155972 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Во время наводнения в Миссисипи затопило шоссе - аэросъемка

Во время наводнения в Миссисипи затопило шоссе - аэросъемка

Киев  •  УНН

 • 16251 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На видео, снятом с квадрокоптера, видны последствия наводнения в штате Миссисипи, США. Шоссе затоплены уже несколько дней в результате продолжительных ливней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

По информации местных властей, шоссе №80 в Миссисипи пока перекрыто, по нему невозможно передвигаться транспортом.

Затопление нескольких километров скоростной дороги произошло в результате сильных ливней, которые пришли на юго-восток США на этой неделе.

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Отметим, в результате штормов и сильных ливней в Миссисипи погибли 5 человек, которые провалились с проезжей части в течение, вызванное затоплением.

В другом южном штате, Джорджии, сильный торнадо выкорчевал деревья и оставил без электроэнергии несколько населенных пунктов. Подобная погодная ситуация наблюдается в Алабаме и Южной Каролине, где выпал град размером с бейсбольный мяч.

Украинские Национальные Новости

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