Під час першотравневого мітингу у Вінниці стався конфлікт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Під час першотравневого мітингу у Вінниці близько 20 молодиків намагалися завадити проведенню заходу та виривали прапори з рук мітингувальників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
“Сьогодні під час проведення першотравневого мітингу представниками окремих політичних сил виникла конфліктна ситуація. Близько 20 молодих людей, які не поділяли політичні погляди мітингувальників, намагалися завадити проведенню заходу та почали виривати з рук прапори”, — йдеться у повідомленні.
Працівники поліції відразу відтіснили з натовпу молодиків та змусили покинути територію проведення мітингу.
“Поліцейські не допустили подальшого розгортання конфлікту та забезпечили правопорядок до завершення заходу”, — повідомили у поліції.
Постраждалих серед учасників інциденту не зафіксовано. Подія внесена до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Поліцією встановлені учасники події, їх діям нададуть правову оцінку.
Проводиться перевірка.
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, відзначають Міжнародний день праці.