Во время первомайского митинга в Виннице произошел конфликт

“Сегодня во время проведения первомайского митинга представителями отдельных политических сил возникла конфликтная ситуация. Около 20 молодых людей, которые не разделяли политические взгляды митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать из рук флаги”, — говорится в сообщении.

Работники полиции сразу оттеснили из толпы молодых людей и заставили покинуть территорию проведения митинга.

“Полицейские не допустили дальнейшего развертывания конфликта и обеспечили правопорядок до завершения мероприятия”, — сообщили в полиции.

Пострадавших среди участников инцидента не зафиксировано. Событие внесено в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. Полицией установлены участники события, их действиям дадут правовую оценку.

Проводится проверка.

Напомним, сегодня, 1 мая, отмечают Международный день труда.