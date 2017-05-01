Во время первомайского митинга в Виннице произошел конфликт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Во время первомайского митинга в Виннице около 20 молодых людей пытались помешать проведению мероприятия и вырывали флаги из рук митингующих. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
“Сегодня во время проведения первомайского митинга представителями отдельных политических сил возникла конфликтная ситуация. Около 20 молодых людей, которые не разделяли политические взгляды митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать из рук флаги”, — говорится в сообщении.
Работники полиции сразу оттеснили из толпы молодых людей и заставили покинуть территорию проведения митинга.
“Полицейские не допустили дальнейшего развертывания конфликта и обеспечили правопорядок до завершения мероприятия”, — сообщили в полиции.
Пострадавших среди участников инцидента не зафиксировано. Событие внесено в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. Полицией установлены участники события, их действиям дадут правовую оценку.
Проводится проверка.
Напомним, сегодня, 1 мая, отмечают Международный день труда.