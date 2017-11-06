Під час обстрілів на Донбасі пошкоджено греблю водосховища

"Сьогодні фахівці Донецького РПУ КП "Компанія "Вода Донбасу" спільно з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обстежили греблю. Було виявлено два пошкодження розмірами 400 мм і сліди від потрапляння осколків боєприпасів на прилеглій території", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що гребля Верхнєкальміуського водосховища була під обстрілами у неділю 5 листопада.

Нагадаємо, пошкодження Донецької фільтрувальної станції внаслідок обстрілів може призвести до загибелі людей в радіусі 200 метрів.