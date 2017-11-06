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Під час обстрілів на Донбасі пошкоджено греблю водосховища

Під час обстрілів на Донбасі пошкоджено греблю водосховища

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Внаслідок обстрілів у зоні АТО було пошкоджено греблю Верхнєкальміуського водосховища. Про це повідомляє прес-служба "Компанії "Вода Донбасу", передає УНН.

"Сьогодні фахівці Донецького РПУ КП "Компанія "Вода Донбасу" спільно з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обстежили греблю. Було виявлено два пошкодження розмірами 400 мм і сліди від потрапляння осколків боєприпасів на прилеглій території", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що гребля Верхнєкальміуського водосховища була під обстрілами у неділю 5 листопада.

Нагадаємо, пошкодження Донецької фільтрувальної станції внаслідок обстрілів може призвести до загибелі людей в радіусі 200 метрів.

Українські Національні Новини

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