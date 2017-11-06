Во время обстрелов на Донбассе повреждено плотину водохранилища

"Сегодня специалисты Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса" совместно с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обследовали плотину. Было обнаружено два повреждения размерами 400 мм и следы от попадания осколков боеприпасов на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плотина Верхнекальмиуського водохранилища была под обстрелами в воскресенье 5 ноября.

Напомним, повреждение Донецкой фильтровальной станции в результате обстрелов может привести к гибели людей в радиусе 200 метров.