Во время обстрелов на Донбассе повреждено плотину водохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вследствие обстрелов в зоне АТО было повреждено плотину Верхнекальмиусского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба "Компании "Вода Донбасса", передает УНН.
"Сегодня специалисты Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса" совместно с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обследовали плотину. Было обнаружено два повреждения размерами 400 мм и следы от попадания осколков боеприпасов на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плотина Верхнекальмиуського водохранилища была под обстрелами в воскресенье 5 ноября.
Напомним, повреждение Донецкой фильтровальной станции в результате обстрелов может привести к гибели людей в радиусе 200 метров.