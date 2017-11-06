Во время обстрелов на Донбассе повреждено плотину водохранилища

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51598 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119002 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104017 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106756 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105636 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96054 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104451 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102262 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143750 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116337 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Во время обстрелов на Донбассе повреждено плотину водохранилища

Во время обстрелов на Донбассе повреждено плотину водохранилища

Киев  •  УНН

 • 15138 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вследствие обстрелов в зоне АТО было повреждено плотину Верхнекальмиусского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба "Компании "Вода Донбасса", передает УНН.

"Сегодня специалисты Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса" совместно с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обследовали плотину. Было обнаружено два повреждения размерами 400 мм и следы от попадания осколков боеприпасов на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плотина Верхнекальмиуського водохранилища была под обстрелами в воскресенье 5 ноября.

Напомним, повреждение Донецкой фильтровальной станции в результате обстрелов может привести к гибели людей в радиусе 200 метров.

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