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Під час медогляду в Узбекистані прогримів вибух, постраждали 22 школярі

Під час медогляду в Узбекистані прогримів вибух, постраждали 22 школярі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Узбекистані під час медогляду учнів у міській лікарні Андижана стався вибух котла. У результаті вибуху постраждали 18 школярі і 4 вчителі, передає УНН із посиланням на прес-службу МНС Республіки Узбекистан.

"26 лютого приблизно о 10:30 у приміщенні котельні Центральної поліклініки при Андижанском міському медичному об'єднанні стався вибух котла. За попередніми даними, причиною аварії стала несправність котлового обладнання.

У результаті аварії постраждали учні загальноосвітньої школи №4 м. Андижана, що проходили щорічний огляд в кабінеті флюорографії, розташованому недалеко від котельні. 18 учнів 9-класу і 4 вчителі, які їх супроводжували, отримали легкі поранення, їх стан задовільний", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що двом постраждалим учням, знадобилося надати оперативну допомогу, їх стан задовільний.

Для вивчення причин вибуху та надання допомоги була сформована спецкомісія.

Нагадаємо, більше 20 людей загинули в результаті вибуху міни в провінції Сирії.

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